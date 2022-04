Met deze drie partijen wil VoorBaarn de coalitie aangaan

Dit is waarom Bunschoten maar weinig vrouwen in de raad heeft

Weinig vrouwen in de gemeenteraad: is dat eigenlijk erg? Het gaat toch om de inhoud? In de gemeente Bunschoten zijn in jaren niet zo weinig dames te vinden die zin hebben in een plekje op het pluche. ,,Maar vlak onze vrouwen niet zomaar uit.”

12 februari