Met slakkengangetje rijdt automobilist over de A1 en raakt onwel bij aanhouding

COLUMN Jef de Neeling was een prachtvent, uitdelen en incasseren en op het veld het tegenover­ge­stel­de

Binnenkort wordt de documentaire over de opkomst en de ondergang van het betaald voetbal in Amersfoort op verschillende plekken in de stad vertoond. Ik ben benieuwd naar het resultaat. De goeie verhalen en herinneringen van mannen als Henk Wery en Ruud Maas zullen ongetwijfeld voorbijkomen.

30 april