Met tuinslang en emmers water gaan bewoners Vathorst twee brandjes in de wijk te lijf

In de Amersfoortse wijk Vathorst hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee branden gewoed. Buurtbewoners van de Dassenberg werden in eerste instantie opgeschrikt door een brand in een aanhanger. Tientallen meters verderop was het ook raak. In een steegje stonden twee afvalcontainers in brand.