Metamorfose verouderd Operaplein gaat van start: Hoogvliet en woontoren verrijzen uit zandvlakte

Tegen ‘klimaat­hys­te­rie’, vóór zwarte piet: Zwarte Piet is Zwart doet mee aan verkiezin­gen in Utrecht

Hij wil een terugkeer van zwarte piet, maakt zich zorgen over de ‘levensgevaarlijke woke-ideologie uit de Verenigde Staten’ en vindt de miljarden om het klimaat te redden maar onnodige geldverspilling. Amersfoorter Gimo Baram doet met zijn partij Zwarte Piet is Zwart op 15 maart voor de eerste keer mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht.

12 januari