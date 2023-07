Metamorfose voor ‘druk en gevaarlijk’ Neptunusplein Amersfoort: dít ga je er als bezoeker van merken

BIJZONDERE BEROEPEN Sven is de hele dag aan het printen en laat Danique zien hoe het werkt: ‘Het is heel secuur werk’

Een klein technisch kantoortje, boven een loods in Het Soesterkwartier in Amersfoort. Dat is waar Sven Niehaus (28) uit Amersfoort dagelijks druk bezig is met printen. Wanneer ik op zaterdagochtend een stap over de drempel zet bij 3DHaus, komen de bewegende printers mij van alle kanten tegemoet.