Metz wil ‘geen sprookjes verkopen’: in weiland waar noodopvang komt kán ook definitief gebouwd worden

Vechtpar­tij in parkeerga­ra­ge onder Eemplein loopt uit de hand: man mogelijk gestoken met schaar

In een parkeergarage onder het Eemplein in Amersfoort is rond 20.55 een ruzie tussen twee mannen uitgelopen in een vechtpartij. Er is hierbij mogelijk gestoken met een keukenschaar. Eén persoon is daarbij veel bloed verloren.

12 juli