Milan (18) redde moeder en dochter (2): ‘Ik ben door de redding sterker geworden’

Rekenkamer: zorg niet voor iedereen in Amersfoort makkelijk te vinden

9:22 De toegang tot zorg en ondersteuning is nog niet voor iedereen in Amersfoort makkelijk te vinden. Dat geldt vooral voor laaggeletterden en mensen met een migratie-achtergrond. Dat concludeert de rekenkamer in een onderzoek naar ‘eigen kracht'.