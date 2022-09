Minder vaak kermis in Nijkerk: omwonenden zijn overlast zat

Vanaf komend weekeinde zou al voor de derde keer dit jaar een kermis Paasbos aandoen, de wijk die al een tijd kampt met jongerenoverlast . Er was een vergunning verleend, maar de aanvrager, De Voer uit Apeldoorn, heeft zich eigener beweging teruggetrokken; waarom is niet duidelijk.

De laatste kermis, die eind juli, begin augustus, plaatsvond, leidde tot diverse klachten uit de buurt. Toen is besloten, dat mocht dezelfde exploitant weer naar Nijkerk komen, er extra beveiligingsmaatregelen genomen worden. Tijdens de eerste kermis, in mei , werden er overigens geen incidenten gemeld.

Burgemeester Gerard Renkema zegt zich te realiseren dat meerdere kermissen – of circussen – in één jaar voor omwonenden ‘te veel’ kan worden. ,,We denken al langere tijd na over het vergunningenbeleid. Er geldt nu geen maximum. Voor elke aanvraag die aan de eisen voldoet, geeft de gemeente een vergunning af. We willen nu het aantal kermissen en circussen graag maximeren.’’