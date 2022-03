Minderjarige jongen gewond bij ongeval in Bunschoten

De jongen is nagekeken door de ambulancedienst en kreeg pijnstillers. Hij is lichtgewond geraakt. Een behandeling in het ziekenhuis was daarom niet nodig. Ook de auto had weinig schade. De politie heeft met de betrokkenen overlegd of het invullen van de schadeformulieren ging lukken, omdat de moeder van het slachtoffer niet heel goed Nederlands spreekt. Dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen.