Misbruik modellen door Amersfoortse fotograaf: 3,5 jaar cel

Projectleider kermis wil op Eemplein blijven

13:19 De plek van de kermis in Amersfoort blijft onzeker. Sebastiaan Vonk, de projectleider van de kermis, wil het evenement het liefst op het Eemplein opbouwen dit najaar. Maar vanwege de bouw van appartementencomplex Eemerald, op de kop van het plein, is onzeker hoeveel plek er over blijft voor attracties.