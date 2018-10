Moeder rijdt weg met trein vanaf Amersfoort: kinderen nog op perron

Amersfoor­ters kunnen hypotheek bij elkaar crowdfun­den

6:00 Je hypotheek gedeeltelijk bij elkaar sprokkelen door middel van crowdfunding en zo korting krijgen op de hypotheekrente. Dat moet aspirant-huizenkopers als muziek in de oren klinken. Bij de financiële adviseurs van FinFit in Amersfoort en Soest is de crowdfundhypotheek sinds deze maand af te sluiten.