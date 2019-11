Moeder zet naam veroordeelde aanrander van haar dochter op Facebook: ‘Het staat niet in verhouding tot wat hij heeft gedaan’

Man ging met hand onder rok Amersfoort­se (17) en moet nu maanden­lang de cel in

19 november De 33-jarige man die in februari tijdens een uitgaansnacht een destijds 17-jarig meisje in de Hellestraat in Amersfoort probeerde te verkrachten, is vandaag veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.