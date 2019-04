Moedergeit Jojanneke adopteert schapenlam nadat eigen jong overlijdt

Protesten tegen komst hangplek­ken voor jeugd in Hoevelaken

6:33 Bewoners en sportverenigingen in Hoevelaken zijn massaal in het geweer gekomen tegen de plannen om aan de Middelaar-seweg een hangplek voor jongeren neer te zetten. De bezwaarmakers voelen zich overvallen door een brief van de gemeente Nijkerk waarin de plaatsing van de JOP is aangekondigd. Dertig gezinnen hebben bezwaar gemaakt.