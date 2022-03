Mogelijk celstraf voor Amersfoorter (22) wiens neefje overleed na schietincident met zíjn revolver

In de strafzaak rond de tragische dood van zijn 15-jarige neefje is woensdag anderhalf jaar celstraf geëist tegen een 22-jarige Amersfoorter. ,,Als hij geen vuurwapen had gehad, was dit allemaal niet gebeurd”, benadrukte de officier van justitie in de Utrechtse rechtszaal. De man stond daar terecht voor wapen- en drugsbezit, diefstal en het voorbereiden van drugshandel.