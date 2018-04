Mogelijk eind juni rechtszaak moord Savannah

Ze wil de rechtbank vragen een onafhankelijke deskundige in te schakelen om het NFI-rapport te kunnen beoordelen. Volgens Zijderveld is het rapport te omvangrijk en specialistisch om door haar in korte tijd te kunnen beoordelen.

De 17-jarige Bosschenaar zou de tiener uit Bunschoten op 1 juni van het vorig jaar om het leven hebben gebracht op bedrijventerrein de Kronkels. Savannah en de verdachte kenden elkaar volgens Justitie van een chatroom en hadden elkaar voor de fatale dag al eerder ontmoet.

Savannah Dekker was drie dagen vermist toen een wandelaar op 4 juni haar levenloze lichaam aantrof in een brede sloot bij de sportvelden, achteraan op de Kronkels. De toen 16-jarige verdachte werd nog dezelfde dag aangehouden in zijn ouderlijk huis in Den Bosch. De politie trof in zijn kamer spullen aan van Savannah. De jongen zou daarnaast op de bewuste dag rijdend op de fiets van Savannah zijn vastgelegd op bewakingsbeelden.