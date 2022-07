Mogelijk Islamitische basisschool in Nijkerk, veel reacties op social media

Renovatie Cantons­park net achter de rug, maar bruggen zijn alweer dicht: ‘We vragen al jaren om geld’

Amper anderhalf jaar na de uitgebreide restauratie van het Cantonspark in Baarn, blijkt dat de tonnen die gestoken werden in de opknapbeurt van het statige park toch niet voldoende waren. Uit een controle is volgens de gemeente gebleken dat een aantal bruggen zo onveilig is dat ze per direct dicht moeten.

23 juli