Mondriaan werd precies 150 jaar geleden geboren en dat viert Amersfoort met taart én een speciale auto

Gelukt! Geboorte­stad van Piet Mondriaan troeft koper uit buitenland af met aankoop negen schilderij­en

Amersfoort is in één klap negen schilderijen van Piet Mondriaan rijker. Snel handelen was geboden, omdat er ook belangstelling voor bestond in het buitenland. Het aankoopbedrag blijft op nadrukkelijk verzoek van de verkoper geheim.

10 februari