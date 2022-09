Motorrijder Chris leefde 40 jaar in bonustijd, en bleef ondanks zijn ziekte kijken naar wat hij wél kon

Motorrij­der zwaarge­wond bij botsing met auto, N237 richting Amersfoort geruime tijd afgesloten

Een motorrijder is zatermiddag gewond geraakt toen hij op de Amersfoortsestraat in Soesterberg in botsing kwam met een automobilist. De politie sloot de weg even na één uur af voor onderzoek naar de toedracht, waardoor het verkeer vanuit Huis ter Heide richting Amersfoort moet omrijden.

