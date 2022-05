Motorrijder gewond bij botsing met auto Middelwijkstraat in Soest

Niet meer via een schermpje met oma kletsen, maar Suiker­feest zoals het hoort: ‘Samen, samen, samen’

Corona zorgde de afgelopen jaren bij menig familie voor een noodgedwongen ramadan-op-afstand, maar was nu voor het eerst vrij van maatregelen. Net als het aansluitende Suikerfeest dat maandag losbarstte. Al is het niet helemaal zoals eerst: ,,Alles is een stuk duurder.”

2 mei