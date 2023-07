Mug of spin slaat Fien zo dood, maar dít dier afmaken omdat het vervelend is? Dat gaat haar een stap te ver

Asielzoe­kers worden vanaf dinsdag opgevangen in Soest, maar vergunning is nog niet rond

Vanaf dinsdag worden er zeventig vluchtelingen opgevangen in het Witte Huis in Soest. Dit terwijl de vergunning voor noodopvang in het hotel nog niet eens verleend is. ,,De nood is zo hoog dat het COA alvast mag beginnen met de opvang.”