Musici met Oekraïense en Russische achtergrond geven benefietconcert in AFAS Theater in Leusden

AFAS werkt aan innovatie­cam­pus in Leusden, maar: ‘Eerst moeten er vluchtelin­gen opgevangen worden’

Een innovatiecampus in Leusden, Silicon Valley in het klein. De softwareontwikkelaar AFAS speelt al langer met dit idee, maar nu lijkt het langzaam werkelijkheid te worden. Sinds vorige week is het IT-bedrijf eigenaar van de oude kantoorgebouwen van Zilverenkruis/Achmea op bedrijventerrein De Horst. Maar de plannen voor de herinrichtring van tenminste één van de gebouwen laten nog even op zich wachten. „Vluchtelingen opvangen heeft prioriteit.”

17 maart