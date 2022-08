‘Muziektolk’ Mirjam beeldt voor dove toeschouwers uit wat Trijntje zingt: ‘Hoe doet ze dat toch?’

Kunnen dove en slechthorende mensen genieten van een jazzconcert? Ja, bleek tijdens het Jazzfestival in Amersfoort. Daar kwam ‘muziektolk’ Mirjam Stolk (38) in actie om het optreden van Trijntje Oosterhuis te vertalen. ,,Het is eigenlijk een dynamische vorm van tolken die richting dans gaat.”