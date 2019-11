Myrthe (19) was 1 toen ze door een hartstilstand een hersenbeschadiging opliep, maar ze is bijna altijd blij

Petitie voor behoud van nachttrein tussen Amersfoort en Utrecht

2 november Een actiegroep is met een petitie begonnen om de nachttreinverbinding Utrecht - Amersfoort ook na 2020 te behouden. ,,Het is onacceptabel dat de stekker er nu uitgaat. Amersfoort behoort als grote stad in de randstad ook ‘s nachts met het openbaar vervoer bereikbaar te zijn”, zegt Daan Hermsen van actiegroep.