Mysterie: waar komen die 'boombanken' ineens vandaan?

Jeroen moet even wennen, zijn vaste supermarkt gaat verbouwen en dus moet hij naar de concurrent

Het is best gek dat we in een tijd van boodschappen laten bezorgen toch heel gehecht blijken aan een vast rondje door de eigen supermarkt. Ik had van de week vriendin Roos op de app. Ze had uit automatisme al twee keer haar fiets voor de deur van de dichte Appie op het Euterpeplein geparkeerd. Reddeloos verloren was ze naar de Boni gelopen, zuchtte ze.