Na 20 jaar neemt bestuurder Irene (66) afscheid van ‘haar’ verzorgingstehuis: ‘Ik vecht voor mijn bewoners’

Twintig jaar lang knokte bestuurster Irene Vriens (66) voor haar bewoners. In mei neemt ze definitief afscheid. Een van haar laatste daden is kenmerkend voor haar als bestuurder. Ze zorgde ervoor dat ook alle nog zelfstandig wonende bewoners van de flat die bij De Koperhorst hoort, in huis werden gevaccineerd . ,,Je kunt een 100-jarige toch niet naar Houten sturen? Ik vecht voor mijn bewoners. Daar ben ik voor ingehuurd. Voor niks anders.’’

De van oorsprong Haagse Vriens doet niets op haar elfendertigst. Van het zoutvaatje dat op de tafels staat, tot het uitpluizen van de Wet langdurige zorg (Wlz) met collega-bestuurders in Den Haag. Ze doet het met verve. ,,Ik heb heel bewust gekozen om bestuurder te zijn van een kleine organisatie. Ik zit op een dag met het zorgkantoor over 8 miljoen euro te steggelen en het volgende moment praat ik met een bewoner die boos is dat zijn overhemd zonder knoopje uit de was is gekomen. Dat vind ik het mooie.”

Vriens zegt klein, maar het is maar hoe je klein bekijkt. In twintig jaar groeide de organisatie flink. Dat zit hem niet in het aantal bewoners. Dat zijn er nog steeds zo’n 250, verdeeld over woongroepen in het woonzorgcentrum en ‘de flat’, waar bewoners met zorg aan huis zelfstandig wonen. De hoeveelheid zorg die geleverd wordt is wél enorm toegenomen. ,,Toen ik hier kwam werken hadden we hier nog geen honderd medewerkers, nu zijn dat er 320. Onze inkomsten groeiden van 5 naar 13 miljoen euro. Dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van de ouderenzorg. Die zie je hier in het klein heel mooi terug.”

‘Achter de geraniums’

Want 45 jaar geleden, toen Vriens haar carrière begon als diëtiste in de ouderenzorg, zagen ‘bejaardenhuizen’ er nog heel anders uit. Om daar te komen wonen moest je 65 jaar of ouder én gezond zijn. Ondenkbaar in een tijd waarin zo lang mogelijk thuiswonen het adagium is. ,,Na de oorlog was de woningnood heel hoog en is gekeken hoe ouderen op een andere manier ‘achter de geraniums gezet konden worden’, zeg ik wel eens.”

Dus op haar eerste dag als bestuurder van De Koperhorst stond Vriens nog voor een zaal redelijk fitte ouderen. ,,Inmiddels is De Koperhorst statutair gezien nog een verzorgingshuis en zeggen we dat we een woonzorgcentrum zijn, maar feitelijk zijn we een verpleeghuis met aanleunwoningen.” ‘Gelukkig’ zijn er nog ruim tweehonderd vrijwilligers die helpen bij het organiseren van activiteiten, nu er geen bewoners meer zijn die dat zelf kunnen, vertelt Vriens. ,,Want je moet altijd zorgen dat je een evenwicht in huis hebt om de leefbaarheid te behouden.”

Volledig scherm In 2017 werd er nog stevig geborreld in de gemeenschappelijke ruimte van De Koperhorst. © Cees Wouda

Hoe bedoelt u?

,,Als je alleen maar bewoners hebt met zware dementie, dan wordt het hier een hele andere leefomgeving.’’

Maar daar gaat het op een gegeven moment misschien wel naar toe. Als we allemaal zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen.

,,Daarom is het ook belangrijk om de wijk binnen te blijven halen. Dat komt weer terug, dat weet ik zeker. Het heeft me zo pijn gedaan dat dit door de coronacrisis afgelopen jaar niet kon.’’

Want hoe gebeurde dat?

,,Elke dag kwamen er ongeveer vijftig mensen uit de wijk hier eten, er waren mensen die meededen aan activiteiten. We hadden één keer in de maand bingo. We probeerden echt de wijk erbij te betrekken. Het ergste is dat ik die mensen heb moeten laten vallen. Dat voel ik als een tekort. Ik heb mensen in de kou gezet.’’

Terwijl zij niet van De Koperhorst afhankelijk zijn.

,,Nee, maar een aantal mensen maakte wel een dagelijkse gang naar De Koperhorst voor hun maaltijd. Daarmee bleven ze in een goede voedingstoestand en ze kwamen voor de gezelligheid. Dat was dan een reden om prettig door het leven te gaan. Hetzelfde met vrijwilligers. Die mogen nu wel komen als ze willen, maar veel van hen durven dat nog niet. Ik hoop van harte dat dat weer gaat komen en dat De Koperhorst weer het warme durpje wordt waar mensen zich lekker bij voelen en waar alles door elkaar krioelt.’’

Want wat een laatste jaar heeft u.

,,Een raar jaar. Bestuurlijk heb ik geen slecht jaar gehad, maar wel een heel intensief en vreemd jaar. Als ik dat van tevoren had geweten, dan had ik denk ik niet tegen de raad van toezicht gezegd dat ik in mei ging stoppen. Maar het besluit was al genomen.”

,,Het was een jaar waarin ik beslissingen moest nemen die niet altijd leuk waren, ook voor de bewoners niet. Door de eerste golf zijn we vlekkeloos heen gekomen. Een medewerker testte positief, verder niemand. Maar uiteindelijk zijn ruim twintig mensen overleden.”

,,Wat pijn doet is dat je niet meer de zorg kunt leveren tot aan de dood. Als hier iemand overlijdt, dan zijn we bij het uitdragen. Nu met corona, en zeker als ze corona hadden en overleden, waren bewoners binnen een uur weg. Dan kun je niet de laatste eer bewijzen.”

Zo’n crisis heeft u in 45 jaar niet eerder meegemaakt?

,,Nee, de Mexicaanse griep duurde kort, dat staat me niet bij als een nare tijd. We hebben ook wel één of twee keer het Norovirus gehad, dan zeg je tegen de wijk dat ze even een weekje niet mogen komen en dan is het klaar. Maar het feit dat we geen kerst konden vieren, geen kerstdiner konden hebben. Geen oudejaarsavond samen konden vieren… Het kon gewoon allemaal niet.’’

Ik hoorde dat u zelf nog persoonlijk langs de deuren bent geweest.

,,In de flat alleen. Meer kon ook niet. Ik ben om 19.15 uur begonnen en om 22.15 uur was ik nog niet helemaal klaar. Het zijn 110 woningen. Ik ben bij niemand binnen geweest, want dat ging niet. Ik had echt zoiets van: die mensen zitten allemaal alleen, daar gaan we gewoon wat brengen.’’

Wat heeft u gebracht?

,,Een flesje wijn, oliebollen, een appelflap en een slaatje in een zakje. Ik heb ze allemaal een goed nieuwjaar gewenst want ook de nieuwjaarsreceptie ging niet door.’’

De vaarvakantie kan ook niet doorgaan?

,,Nee, dit jaar niet. Vorig jaar waren we de laatste groep die een week gevaren heeft. Daarna heeft de boot de haven niet meer verlaten. Vroeger voeren we in de zomer, maar sinds een aantal jaar in maart. In de periode januari tot april zijn de minste medewerkers op vakantie, dus dat is het makkelijkst te regelen. Je neemt vijftig bewoners mee, maar ook 22 man personeel.’’

Volledig scherm In 2019 namen 23 studenten van MBO Amersfoort de ouderen een dagje mee op pad tijdens hun vaarvakantie. Twee vliegen in één klap, medewerkers van De Koperhorst kregen hulp en de studenten snuffelden aan een baan in de ouderenzorg. © Sandra Zeilstra

Die jaarlijkse vaarvakantie is wel bijzonder.

,,Klopt, het is een gigantische operatie. Er staan kale bedden, tafels en stoelen, de boot die vaart en dat is het. Van koks tot de was, je moet alles regelen. Maar je ziet mensen daar dingen doen, die ze in het verpleeghuis nooit doen.’’

Zoals?

,,Ineens weer uit hun rolstoel opstaan en meehelpen of de polonaise lopen. Je ziet mensen eten of mensen die met elkaar praten terwijl ze in het huis alleen maar apathisch voor zich uit staarden.’’

Komt dat door de wisseling van de omgeving?

,,En de aandacht. Het is nog steeds zo dat de medewerkers op de eerste dag niet zo goed weten wat ze moeten doen. ‘Ik moet toch zorgen?’ Nee, ga gezellig aan tafel zitten en een spelletje doen. De volgende dag loopt alles door elkaar en zijn ze met elkaar lekker bezig. Het is een hele intensieve, maar zo’n mooie week. Het is mooi dat je de bewoners wat kan geven. Het is voor ons niet kostendekkend, dus het zit elk jaar in onze begroting, omdat we vinden dat iedereen mee moet kunnen. Ik kijk ieder jaar wat het maximale bedrag is wat bewoners aan vakantiegeld krijgen in de AOW. De boot zal ook geen cent duurder zijn, het liefst iets goedkoper.’’

Het klinkt allemaal zo gezellig, je zou haast vergeten dat er de afgelopen jaren veel te doen is geweest om de ouderenzorg onder aanvoering van Hugo Borst.

,,Ja, daar ben ik niet zo blij mee geweest. We hebben ineens 2,1 miljard aan geld binnen gekregen over drie jaar. Ik loop nu 45 jaar mee in de ouderenzorg en wij hebben al die tijd juist geleefd van onze schaarste.’’

Hoe bedoelt u dat?

,,Dat je eigenlijk nooit voldoende budget had om te doen wat je wilde. Dus je maakte altijd goede afwegingen en die moest je ook blijven maken. Nu klotst het tegen de plinten. Er moest allemaal personeel bij komen. Daar ben ik het ook wel mee eens, maar over vijf of zes jaar is dat personeel er niet meer.’’

Want dan is het geld op?

,,Nee, dan zijn er geen mensen meer. Als je naar de demografische opbouw in Nederland kijkt vormen de 75-plussers straks een grotere groep dan de 25- tot 60-jarigen, die voor hen moet zorgen. Dat zien we nu al. Met het geld van Borst hebben we een kwaliteitsslag gemaakt, dat wilden we ook. Dus er zijn nu meer verpleegkundigen en die zijn ook nodig omdat steeds meer mensen zwaardere zorg nodig hebben.’’

,,Aan de andere kant hebben we gekeken hoe we functies kunnen creëren voor mensen die niet zo’n hoge opleiding hebben. Een verpleegkundige die een hele dag op een groep met acht ouderen met dementie werkt, wordt knettergek. Die is opgeleid om ingewikkeld te verzorgen. Terwijl als je gastvrouwen goed opleidt en leert wat dementie is, dan zie je zulke mooie dingen gebeuren. Die mensen hebben engelengeduld en die maken van zo’n huiskamer gewoon een gezin.’’

Heb je wel geld nodig om dat allemaal te kunnen betalen.

,,Nou, dat kon dus ook allemaal afgelopen periode.’’

U zei in het begin: Ik ben er niet zo blij mee.

,,Ik ben er niet zo blij mee omdat Hugo Borst de ouderenzorg op deze manier zo in the picture heeft gezet.’’

Waar bent u trots op als u kijkt naar de afgelopen twintig jaar?

,,Ik ben er trots op wat De Koperhorst is, dat we dicht bij onze bewoners staan, dat we het leven samen kunnen vieren en de dood. En dat het lukt dat medewerkers het hier fijn hebben in een heel gemêleerd team. Als ik dan denk wat de mijlpalen zijn? Dan is het de samenwerking met MBO Amersfoort waarbij we het leren naar binnen hebben gehaald. Leerlingen met een rugzakje die aan het eind van hun opleiding fier rechtop staan en een diploma op zak hebben, wat ze nooit hadden verwacht. Dat we ze in hun eigen tempo hebben laten leren en laten zien dat dit vak prachtig is en dat zij er toe doen. Daar ben ik wel trots op.’’

Maar er zijn vast ook dingen die u liever anders had gezien?

,,Dat dingen soms langer duren dan je hoopt. Op een gegeven moment werd de zorgzwaarte hier hoger, dan moet het personeel wel mee ontwikkelen en groeien. Terecht hebben we op een gegeven moment hier de inspectie gehad die zei: ‘Jullie welbevinden is prima, maar het medisch gerichte zorginhoudelijke stuk, daar mag je echt nog wel wat aan doen’. Dat veranderen duurt langer dan je wilt, dat heeft mij wel zorgen gebaard. Uiteindelijk bereiken we het wel, maar we zijn er nog niet. We verbeteren ons nog steeds.’’

En uw afscheid?

,,Evelien van Dijk, mijn opvolgster, vindt het belangrijk dat er toch goed afscheid wordt genomen en ik vind het belangrijk voor de bewoners. Maar wat niet kan, kan niet. Officieel ga ik 20 mei met pensioen. Dus ik hoop op mooi weer ergens in mei, zodat we buiten iets kunnen organiseren.’’

