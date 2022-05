Na 76 dagen praten is Amersfoort terug bij af: komt de stad nog vóór de zomer tot een nieuw bestuur?

Kijken: dit oude klooster in Amersfoort is omgetoverd tot woonzorg­cen­trum

De granitovloeren in de gangen zijn onmiskenbaar authentiek, maar het systeemplafond met spotjes en de frisse kleuren zijn zeker niet uit 1910. Het kloostergebouw van de zusters van de congregatie St. Jozef in Amersfoort heeft een ware metamorfose ondergaan. ,,Wat de zusters uitdragen is hier in de muren gaan zitten.’’

