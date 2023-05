Na aanslag midden in de nacht weet de buurt het meteen: ‘Ik dacht direct aan die hoekwoning’

Is Barneveld toe aan een coffeeshop? ‘De problemen met alcohol in het verkeer zijn hier pas écht zorgelijk’

Een coffeeshop in Barneveld? Of dat een goed idee is, daarover lopen de meningen in het dorp behoorlijk uiteen. Niet dat het al zover is, maar de fractie van Pro’98 opent daarover graag de discussie. Want dat er softdrugs gebruikt wordt in het dorp, daar hoeft niet geheimzinnig over te worden gedaan.