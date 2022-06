Na Den Haag nu Barneveld in beeld als locatie voor groot boerenprotest: ‘Positieve manifestatie’

UPDATEBoeren uit het hele land komen mogelijk volgende week in Barneveld actievoeren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Nu het aangekondigde boerenprotest op woensdag 22 juni in Den Haag niet doorgaat, komt Barneveld in beeld voor een ‘positief getoonzette manifestatie’.

Er is onder boeren meer animo voor een wat zij noemen ‘positief getoonzette manifestatie op de Veluwe’, dan voor de nu afgeblazen actie in Den Haag. ,,De laatste partijen die we verzochten ook aan te haken, om zo eendrachtig te vechten voor onze toekomst, hadden hier een andere mening over”, legt actiegroep Agractie uit.

Eerder werd ook al duidelijk dat burgemeester Jan van Zanen van Den Haag een grootschalige actie in zijn stad niet ziet zitten. Er waren zorgen over landbouwvoertuigen die de toegangswegen tot de stad zouden blokkeren. Om de neuzen dezelfde kant op te houden, is nu voor de manifestatie op de Veluwe gekozen.

Niet onwelwillend

De gemeente Barneveld zou daar ‘niet onwelwillend’ tegenover staan, maar een officiële goedkeuring ligt er nog niet, want er is door de actievoerders ook nog geen vergunning aangevraagd voor een samenkomst.

,,Pas als wij een aanvraag binnenkrijgen met daarop een beoogde locatie, kunnen we beoordelen of dat wel of niet lukt”, laat een woordvoerder weten. Die aanvraag wordt één dezer dagen verwacht. Vanuit de actiegroepen is intussen wel een oproep naar boeren uit het hele land gegaan om zich aan te sluiten.

Gratis overnachting

Ondanks het feit dat er nog geen knoop is doorgehakt en er dus nog geen locatie bekend is, gaan veel mensen er al vanuit dat het gaat gebeuren, woensdag in Barneveld. Zo biedt een boerencamping in Garderen een gratis overnachting aan voor boeren die willen blijven slapen in de dagen voor en na de manifestatie. Vol is vol, waarschuwt de eigenaar.

