Na festival op Stadsring willen voorstanders méér experimenten op asfalt: ‘Auto vindt zijn weg toch wel’

Publiek én auto's laten het afweten op feest Stadsring, toch is er tevreden­heid: ‘Gebied veert ervan op’

Het festival PITSTOP moet dit weekend laten zien dat de Stadsring in Amersfoort het wel met twee banen minder kan doen. Het verkeer leek er in elk geval weinig last van te hebben, er waren nauwelijks opstoppingen. Maar het feestje zélf kwam niet echt van de grond. ,,Heel leuk hier, maar wij gaan naar de Hema.”

17 september