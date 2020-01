Na ongeluk stromen donaties binnen voor nieuwe Canta voor alleenstaande moeder

Joey (19) is de drijvende kracht achter jongeren­cen­trum So What: ‘Jongeren groeien hier en hangen niet op straat’

12:05 Sinds zijn 12de komt hij al in jongerencentrum So What in de wijk Zielhorst. Inmiddels is Joey U’Ren (19) nu bijna een jaar voorzitter van het bestuur van Jongerenverenig­ing So What, de organisatie die het beheer van het centrum heeft overgenomen.