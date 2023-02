Na verzet is er nu een nieuw plan voor nieuwbouw op plek verpleeghuis in Amersfoort

Gemeenten blijven doneren voor noodhulp Turkije en Syrië, nu al meer dan 9 miljoen euro opgehaald

Ook na de landelijke actiedag voor Giro555 blijven gemeenten geld doneren voor noodhulp na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Het totaalbedrag is vrijdag opgelopen tot boven de 9 miljoen euro. De meeste gemeenten geven 1 euro per inwoner. Dat betekent dat de gemeenten nu voor meer dan de helft van de Nederlanders geld hebben gegeven.