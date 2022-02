Een Lowlands­brug, maar dan bij Paleis Soestdijk: is dit hoe massa’s bezoekers straks de weg over gaan?

Bij het festival Lowlands kunnen ze het: in één dag een brug over een drukke weg aanleggen. Dan moet dat bij Paleis Soestdijk ook kunnen, denken ze in Baarn. Raadslid Peter Blokker heeft, geïnspireerd door het megafestival in Biddinghuizen, voorgesteld zo’n tijdelijke brug bij het paleis over de Amsterdamsestraatweg te plaatsen. Zijn idee vindt weerklank, omdat nu niemand weet wat de beste verkeersoplossing is.

18 februari