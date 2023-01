Na wildplassers- en poepers, nu geweldsexplosie in de binnenstad: ‘Dit hebben we in jaren niet meegemaakt’

Stappen in Amersfoort? Let op: er is er geen tijd om eerst met vrienden thuis in te drinken, want vol is vol

Thuis met vrienden indrinken en daarna lekker de stad in? Vergeet het maar. Wie dit weekend zeker wil zijn van een plek in één van de Amersfoortse kroegen, moet vroeg naar de binnenstad komen. ,,Afgelopen weekend stonden mensen - ook tijdens de storm - uren in de rij, moet je nagaan hoe dit vanaf vrijdag zal zijn...”

21 februari