Naar de film of blijven slapen in Vathorst? Hier verrijst binnenkort een bioscoop en hotel

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst bevestigt desgevraagd dat er vergevorderde plannen liggen voor het realiseren van een grote bioscoop met daarnaast een hotel. Ook zullen er bijhorende parkeervoorzieningen gemaakt worden.

,,We zijn in de planvorming ver, maar het is nog net iets te vroeg om de definitieve plannen te delen”, aldus Maarten de Weerd. ,,Het is ook te vroeg om namen van exploitanten te noemen.”

Waar de nieuwbouwwijk in het noorden van Amersfoort al vrijwel alle voorzieningen heeft, komt daar straks dus ook een bioscoop bij. Op de Bergpas, pal naast de afslag en tegenover de woonwijk, zijn momenteel al werkzaamheden aan de gang. ,,De ontwikkelaar is de grond aan het voorbereiden”, aldus De Weerd.

Bestemmingsplan

Toch is er nog geen vergunning afgegeven door de gemeente, maar Ontwikkelingsbedrijf Vathorst maakt zich daarover geen zorgen. ,,In het bestemmingsplan voor dit gebied is rekening gehouden met een bioscoop en een hotel. Dat is door de gemeenteraad zo vastgesteld en binnen die kaders werken wij.”

Op de plek van de rode marker komt de bioscoop en het hotel te staan. Tekst gaat verder onder het kaartje.

Wanneer mensen kunnen genieten van een film in de bioscoop, is nog nu nog niet zeker. De Weerd: ,,We verwachten begin 2023 te starten met bouwen, maar hoe lang die werkzaamheden exact gaan duren? Dat is lastig te zeggen. Zeker ook omdat er personeel- en materiaalschaarste is. Zodra we hier meer over kunnen zeggen, communiceren we dit.”

Na de zomer verwacht Ontwikkelingsbedrijf Vathorst de ontwerpen te kunnen delen, dan zal ook de buurt worden geïnformeerd.

