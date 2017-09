Nachttrein tussen Amersfoort en Utrecht blijft ook na 2018 rijden

Onduidelijkheid over busverbindingen blijft voortbestaan

26 september Het is nog altijd niet duidelijk of er per december op zondag een bus rijdt door het Soesterkwartier. Over een voorstel de bus door de gemeente zelf te laten bekostigen werd vanavond in de gemeenteraad lang gedebatteerd, maar uiteindelijk besloten het er op een later moment nog eens over te hebben.