Nel Tielen (1926-2023), de leukste oma van Nederland, ging dansend door het leven: 'Het helpt echt’

Oma Nel (96) werd opnieuw slachtof­fer van oplichting: zo voorkom je dat jij de volgende bent

Honderden Nederlanders worden er per jaar slachtoffer van: een oplichter die zich voordoet als vertegenwoordiger van de bank en zo duizenden euro’s afhandig weet te maken. Nel Tielen (96) uit Baarn, in 2016 verkozen tot leukste oma van Nederland, was zelfs twee keer de pineut. Hoe zorg je dat jij niet in die val trapt?