Niet alle helden dragen een cape: Mark (34) redt baby-eendjes in drukke straat vol met rijdende auto's

Een harde knal en een auto in een winkel aan Leusderweg; was het een ramkraak?

Bewoners aan de Leusderweg in Amersfoort zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door een enorm knal. Personen die naar buiten keken, zagen een auto in Jekel Optiek staan en schakelden de politie in. Een ramkraak? Een ongeluk? De politie tast in het duister.

12:47