Nieuw logo maakt tongen los in Amersfoort: ‘Een plusje, een minnetje en een veel te grote komma...’

Uniek oefenkla­vier in toren van Nijkerk gehesen: 'Je vraagt je af hoe ze dat met zware klokken deden'

Het was een operatie die met militaire precisie is uitgevoerd. De ingrediënten: een luik dat al decennia lang potdicht zat, een uniek oefenklavier en een verhuizer die het ding metershoog de toren van de Catharinakerk in Nijkerk in durfde te takelen.

4 december