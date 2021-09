Nieuw oncologiecentrum in Meander is oase van rust voor patiënten zoals Claudia: ‘Je wereld staat op z’n kop’

Go Sharing beboet fout geparkeer­de scooters in Amersfoort: ‘al tientallen bonnen uitgeschre­ven’

12 september Het is menig Amersfoorter een doorn in het oog: felgroene scooters van Go Sharing, die op de stoep, onder een boom of zelf midden op het fietspad geparkeerd staan. De deelvervoerder bindt nu de strijd aan met overtredende gebruikers, en heeft inmiddels 44 boetes uitgeschreven.