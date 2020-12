Nieuw restaurant in Amersfoort dubbel zo hard getroffen door corona: ‘We staan met 10-0 achter’

Carbid­schie­ten in de regio Amersfoort: hier mag het wel en niet

8:00 Hoewel er door het vuurwerkverbod gevreesd wordt voor enorme interesse in carbidschieten, hanteren de meeste gemeenten in de regio Amersfoort hier voor de jaarwisseling geen strengere regels voor. Nijkerk en Barneveld gaan vooralsnog als enige over op een verbod, in Eemnes en Scherpenzeel geldt een vergunningsplicht.