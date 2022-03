Nieuw tijdelijk asielzoekerscentrum voor 300 vluchtelingen in Amersfoort: ‘Nood is erg hoog’

Luister hier naar nieuwe afleverin­gen van podcast Hitlers geheime tunnel

Podcastmaker Marc Adriani zoekt een tunnel die door de Duitsers tijdens de Tweede Wereld Oorlog zou zijn aangelegd in Soesterberg. Het bestaan van de tunnel is nooit bewezen, maar al 80 jaar gaat het verhaal rond in het dorp. Via die eventuele 900 meter lange tunnel konden Duitse bevelhebbers veilig en zonder dat iemand het zag van Vliegbasis Soesterberg naar het zogeheten Officiers Casino lopen. Deze podcast verschijnt elke week en is een productie van AD Amersfoortse Courant.

30 maart