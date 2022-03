Nieuw tijdelijk asielzoekerscentrum voor 300 vluchtelingen in Amersfoort

Ali neemt Oekraïense vluchtelin­gen in huis en dat ontroert Jeroen: ‘Hij maakt de wereld mooier’

Van de week hoorde ik dat mijn oude buurmeisje Oekraïense vluchtelingen in huis wil nemen. Een van de kinderen is al het huis uit, dus met wat aanpassingen kunnen ze prima twee mensen kwijt op zolder. Ik appte meteen om te zeggen hoe geweldig ik het vind, dat ze haar huis zo openstelt. Maar het bleek allemaal niet zo simpel, het kan wel even duren voordat er echt mensen daar in huis komen. Instanties werken traag.

26 maart