Nieuwbouw aan Leusderweg in Amersfoort: 130 tot 150 nieuwe woningen, Albert Heijn en winkels

huis te koop Marcel en Esther zagen hun huis als ‘blokken­doos’, maar alles veranderde toen ze naar binnen stapten

Al zo’n veertien jaar wonen Marcel Kolenbrander en Esther Schaper in hun huidige woning in Leusden. Ondanks het grote woonplezier ruilt het stel binnenkort hun woning in Leusden om voor een unieke kapel in de Achterhoek. ,,Wij wilden destijds eigenlijk helemaal niet in deze wijk wonen, maar de woorden van de bewoners voor ons haalden ons over om te gaan kijken.”