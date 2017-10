Nieuwe directeur van Paleis Soestdijk is Floris de Gelder

De Gelder kwam na zijn rechtenstudie in het bedrijfsleven terecht. Was eerder directeur van museum Speelklok in Utrecht, ging daarna de politiek in en werd wethouder van Economische Zaken, Cultuur en Stadspromotie in Utrecht. Daarna was hij vijf jaar lang directeur van Utrecht Sience Park. Deze zomer werd hij benoemd tot voorzitter van Industrievereniging Lage Weide, een bedrijventerrein in Utrecht.