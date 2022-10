Nieuwe muziek meteen live in het café: vanaf vrijdag elke maand in muziekcafé Miles

RECHTSZAAK Wildwestta­fe­re­len na inbraak: met 170 km/u door polder, verdachte springt uit auto en rent over daken

Levensgevaarlijke capriolen om te ontkomen aan de politie. Diverse voertuigen worden geramd, de buit van een woninginbraak uit de auto gegooid. En als klap op de vuurpijl een verdachte die over daken rent. Het oh zo rustige dorp Eemdijk was deze zomer plotseling het decor van wildwesttaferelen. ,,Dit was stom, want ik had wel dood kunnen zijn.”

28 oktober