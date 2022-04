Nijkerk loopt vooruit op vraag elektrisch laden: komende jaren flink aantal extra laadpalen erbij

Hoe zedenre­cher­che te werk gaat na Voi­ce-schandaal: 'Tweede klap kunnen we niet hebben’

De zedenrecherche bij politie Midden-Nederland is eindelijk weer op sterkte. Maar sinds het The Voice-schandaal stromen de aangiftes van nieuwe zedenzaken binnen. Terwijl het net een beetje lukte om achterstanden in te halen. Toch is er goed nieuws voor slachtoffers: zij krijgen véél sneller helderheid na hun aangifte. ,,Want pas na anderhalf jaar duidelijkheid krijgen is veel te pijnlijk.”

