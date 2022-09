Nijkerk vreest energierekening van 3,2 miljoen euro

Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders maandag in een brief aan de Nijkerker gemeenteraad, naar aanleiding van vragen van de raadsfractie van De Lokale Partij. Door de toenemende prijzen van stroom en gas, vreest Nijkerk dat het budget sterk wordt overschreden.

,,Hierdoor verwachten wij in 2022 een overschrijding van ons ons budget voor gas, water, en elektra met 137.000 euro. In 2023 verwachten wij dat deze overschrijding, bij ongewijzigd gebruik, toeneemt tot circa 2,5 miljoen euro.” In totaal zou dit in 2023 een rekening van 3,2 miljoen zijn. De gemeente moet nog een kwart van de energieprijzen voor 2023 vastleggen. De verwachting is dat dit midden december is afgerond.