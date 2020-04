Nijkerker weigert extreem zware hond op dieet te zetten: dier in beslag genomen

Ondernemer Ton (68) maakte bombarde­men­ten, executies en Ebola mee in Afrika, nu zit hij vast in Nijkerk

19:38 Landbouwondernemer Ton Bokkers (68) uit Nijkerk reist jaarlijks de hele wereld over. Recent was hij nog in Congo, maar door de coronacrisis is hij voorlopig gebonden aan huis.