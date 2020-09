Nijkerkerveen trots op dorpsheld Donny van de Beek na megatransfer: ‘Iedereen gunt hem dit succes’

Voorzitter Jan van Leuveren kan het nauwelijks bevatten. Afgelopen zaterdag stond hij nog langs de lijn tijdens een wedstrijd van Veensche Boys 2 te praten met Donny van de Beek en zijn opa Cor. Een dag later las hij in de media dat de Ajax-vedette aan Manchester United is verkocht. ,,Fantastisch dat een clubicoon van Veensche Boys gaat spelen voor één van de grootste voetbalclubs van Europa.’’



De megatransfer van hun wereldberoemde dorpsgenoot is al dagen het gesprek van de dag in het kleine Nijkerkerveen (3800 inwoners), waar Van de Beek nog altijd woont. ,,Hij is de held van het dorp. Iedereen gunt hem deze nieuwe stap. Dat komt ook omdat het zo’n sympathieke jongen is. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, zeggen ze hier. Zo staat hij ook in het leven. Hij is altijd een Veensche jongen zonder bombarie gebleven en dat is niet altijd makkelijk als je een voetbalster bent’’, zegt Van Leuveren.