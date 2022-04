Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel neemt pand over in Nijkerkerveen (en dít moet daarin komen)

De Nijkerkse supermarktondernemer Gerard van den Tweel heeft vandaag het pand van Van den Brandhof Mode aan de Dijkhuizenstraat in Nijkerkerveen overgenomen. In het pand moet een Albert Heijn van zo'n 700 tot 800 vierkante meter komen.

De 73-jarige Van den Tweel bezit een groot deel van de winkels in Nijkerk. In 2019 nam hij al winkelcentrum Oosterpoort en het verpauperde Paasbos over.

Zetel

Maar ook over de grenzen was de oer-Nijkerker actief. Op de Nederlandse Antillen had hij jarenlang een flink aantal supermarkten, totdat hij deze in juni 2018 verkocht. Vervolgens ging hij aan de slag in Suriname.

De laatste jaren is de ondernemer weer voornamelijk actief in zijn geboorteplaats. Zo deed hij vorige maand afstand van zijn zetel in de Nijkerkse Gemeenteraad. Van den Tweel was bij de gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmen gekozen voor de VVD.

Lokale Spar

Vandaag bereikte hij met Van den Brandhof overeenstemming over de aankoop van het pand aan de Van Dijkhuizenstraat in Nijkerkerveen. De supermarktondernemer wil een Albert Heijn van 700 tot 800 vierkante meter realiseren in het pand, maar in Nijkerkerveen is al een kleine Spar gevestigd.

Joost de Jongh

En daar komt Joost de Jongh van de Veluwe Raadgeving om de hoek kijken. ,,Ik adviseer de exploitant van de Spar. Voor hem is het natuurlijk een bijzondere verrassing. Er komt een Albert Heijn die drie keer zo groot is vlakbij hem zitten. Maar de heer Van den Tweel doet niks fout. Hij jaagt gewoon zijn doelen na.”

De Jongh heeft al kort telefonisch contact gehad met de uitbater van de Spar. ,,Het nieuws is zo vers van de pers en die Albert Heijn zit er natuurlijk nog niet. Die moet nog gebouwd worden.” Wat het advies van De Jongh wordt, is dus nog even afwachten. Maar hij laat weten het belang van de bewoners van Nijkerkerveen voorop te stellen.

